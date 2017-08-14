600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НЕ ПОЛУЧАЮТ СОЦВЫПЛАТЫ

14.08.2017 18:49

Люди живут без пенсий и пособий

Управление ООН по правам беженцев обнародовало печальную статистику.

Изучив жизнь переселенцев из Донбасса, они пришли к выводу, за четвертый год конфликта в нашем регионе 800 тысяч человек, которые проживают в городах и поселках вдоль линии разграничения, живут в постоянном страхе за свою жизнь.



Ежедневно нарушаются права людей во время пересечения контрольных пунктов въезда-выезда. Через КВПП каждый день проходят тысячи человек, только за один месяц лет блокпосты пересекли более миллиона человек.



Представитель Управления Андрей Махесич в своем отчете отметил, что людям приходятся стоять в очередях на блокпостах без крыши над головой, без возможности выпить бесплатно питьевой воды и получить при необходимости неотложную помощь.



Практически 600 тысяч человек, живущих в зоне конфликта, с начала 2017 года не получают пенсии и положенные соцвыплаты. А все из-за того, что не прошли процедуру регистрации и по разным причинам не могут приехать в местные пенсионные фонды и управления соцзащиты.



700 школ по обе стороны линии разграничения повреждены, только 89 учебных заведений восстановили.

Источник: http://zi.dn.ua