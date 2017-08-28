Час грає не на користь нам: експерт пояснив, чому на Донбас потрібно вводити миротворців

28.08.2017 14:27

Україна відчувається втомленою і РФ у даний час почала вести війну на виснаження, через що введення на Донбас миротворців ООН могло б стати одним із виходів з даної ситуації.

Як інформує replyua.net, про це в інтерв'ю одному з українських онлайн-видань заявив військовий експерт Олег Жданов. Водночас він переконаний, що шанси України на отримання миротворчого контингенту фактично дорівнюють нулю.



«Для нас фактично нереально отримати миротворчий контингент на Донбасі, поки у Росії є вето у Радбезі ООН. Інше питання полягає у тому, наскільки цей контингент нам міг би допомогти – ми можемо опинитися у ситуації точно таку, як на півночі Кіпру. Там миротворці ООН фактично опинилися між протиборчими сторонами, встановилося чітке і стабільне перемир'я, але після цього - питання політичних торгів і переговорів», - сказав експерт, додавши, що для України це був би один з найбільш оптимальних виходів із ситуації.



«Зараз час грає проти нас, Україна вже стомилася, а у Росії значно більше можливостей і ресурсів, у порівнянні з нами. І ми сьогодні буквально у всіх сенсах стомилися, а це значним чином знижує здатність суспільства до прийняття адекватних рішень », - сказав він.