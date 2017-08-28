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Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом
За словами Президента Петра Порошенка, Україна буде відновлювати зруйновану війною інфраструктуру, будувати дороги
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна, незважаючи на російську агресію крок за кроком продовжувати розвиток мирного життя на Донбасі.
Про це Порошенко сказав під час відкриття загальноосвітньої школи № 9 в місті Покровськ Донецької області.
«Підкреслюю, що незважаючи на російську військову агресію, всі біди, всі негаразди, що через неї сталося з нами, ми і надалі крок за кроком будемо продовжувати розвиток мирного життя на Донбасі», – заявив він.
За його словами, Україна буде відновлювати зруйновану війною інфраструктуру, будувати дороги. «Тільки в цьому році 800 млн грн буде спрямовано на дорожнє будівництво, в тому числі і через реалізацію президентського експерименту, коли перевиконання митних зборів буде залишатися в області і направлятися на будівництво доріг, які в тому числі були зруйновані війною, об’єктів інфраструктури, шляхопроводів, які були зруйновані, і зараз справа нашої честі – їх відновити», – підкреслив глава держави.
Нагадаємо, українські чиновники придумали, як врятувати Донбас від екологічної катастрофи.
Також унікальна дзвіниця стане символом пам’яті про героїв, які склали голову в битва за свободу України.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на “УНІАН“
Теги: Донбасс, война, Порошенко
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