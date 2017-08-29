Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

“Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”

29.08.2017 12:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
“Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”

“Прошу не ломать. Все украдено” – фото с такой надписью на рольставнях тиражируют соцсети. На нем вооруженный мужчина в камуфляже позирует около закрытого входа в офис. Палец на его левой руке приподнят вверх в значении “все в порядке”. На снимке видно, что стена и рольставни изрешечены пулями, передает “Диалог.UA”.

При этом мужчина улыбается и показывает одобрительный жест. “Вся суть "ДНР" в одном фото”, – подписали кадр пользователи.

В комментариях жители оккупированной территории заметили, что "боевой шахтер - бурят" приехал в Донбасс ради обогащения, теперь они делают памятные фотографии у своих “трофеев”.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, шахтеры, буряты, трофей
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх