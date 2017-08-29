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“Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
29.08.2017 12:21
“Прошу не ломать. Все украдено” – фото с такой надписью на рольставнях тиражируют соцсети. На нем вооруженный мужчина в камуфляже позирует около закрытого входа в офис. Палец на его левой руке приподнят вверх в значении “все в порядке”. На снимке видно, что стена и рольставни изрешечены пулями, передает “Диалог.UA”.
При этом мужчина улыбается и показывает одобрительный жест. “Вся суть "ДНР" в одном фото”, – подписали кадр пользователи.
В комментариях жители оккупированной территории заметили, что "боевой шахтер - бурят" приехал в Донбасс ради обогащения, теперь они делают памятные фотографии у своих “трофеев”.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, шахтеры, буряты, трофей
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