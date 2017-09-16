Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье

16.09.2017 13:04

Несмотря на то, что Украина не разработала специальных механизмов о порядке компенсации за разрушенное в результате вооруженного конфликта жилье, пострадавшие граждане могут надеяться на определенную помощь.

В эфире «Громадського радіо» правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» Элина Шишкина признала, что на данный момент нет каких-то специальных актов законодательства (законов или подзаконных нормативно-правовых актов), которые бы давали людям возможность обращаться к государству Украина за защитой нарушенного права собственности. Действуют лишь общие подходы, которые касаются любого времени.

«Например, у нас бы не было войны, произошел взрыв в доме, человек нашел виновное лицо и как пострадавший мог бы обратиться в суд и взыскать с виновного компенсацию. Это общая процедура, выписанная в законе. Мы имеем специальную ситуацию: вооруженный конфликт на востоке. Эта ситуация требует специального регулирования. На сегодня украинское законодательство его не обеспечивает. Поэтому в специальной ситуации, в конкретных случаях, к сожалению, люди вынуждены проходить общую процедуру и использовать, по крайней мере, такие средства, которые им предоставляет украинский закон», - поясняет правовой аналитик.

Прежде всего, нужно обратиться с иском в суд для возмещения ущерба за разрушенное или поврежденное в результате террористического акта жилье. На сегодня существует норма закона (ст. 19 закона «О борьбе с терроризмом»), которая прямо говорит, что в случае террористического акта, повреждения имущества или разрушения жилья в результате терроризма, государство выплачивает компенсацию пострадавшему человеку из государственного бюджета Украины. Это пока единственная на сегодня норма в законодательстве, которая прямо говорит об этом.

Проблема в том, что нет ни одного механизма, как эту норму выполнять. Не разработаны подзаконные акты, не определено, как оценивать повреждения, определять размер компенсации.

По словам Элины Шишкиной, официально в Украине АТО, а не война, поэтому пользуются законом «О борьбе с терроризмом» и ст. 258 Уголовного кодекса (ч.1 «Террористический акт»). Как же действовать людям, если дом разрушен в результате попадания артиллерийского снаряда?

Есть ежедневные сводки Минобороны, в которых они определяют, где и когда произошли артобстрелы. Все эти обстоятельства, согласно законодательству, являются общепризнанными и не нуждаются в доказывании. Если человек знает, в какой день был разрушен его дом, он может проверить сводки (да, был артобстрел, об этом сообщило Минобороны) и не должен ничего доказывать.

Далее следует обратиться с заявлением о преступлении по ст. 258 в правоохранительные органы. Если человек проживает на линии соприкосновения, тогда это местные правоохранительные органы, если он является внутренним переселенцем, - то по месту, где он зарегистрирован как ВПЛ. Его заявление будет внесено в Единый реестр досудебных расследований. Для суда это также является весомым аргументом.

Юристы рекомендуют пострадавшему обращаться также в органы местной власти. Это могут быть органы местного самоуправления, сельские, поселковые, городские, районные советы.

Если в этих населенных пунктах созданы военно-гражданские администрации (как в Авдеевке), нужно обращаться к ним. Делать это нужно с заявлением об обследовании дома, выявлении повреждений и установлении причин.

Орган, в который вы обратились, создает комиссию, в которую должны входить инженеры, технические работники ЖЭКа, представители местного органа власти. Они приходят на место, осуществляют обследование дома и составляют акт, который является очень важным. В нем должно указываться, что это за дом и кто его владелец, где он находится и какие повреждения обнаружены. Обязательно должны быть указаны возможные причины повреждения, пригодное это жилье для проживания или нет.

Кроме того, людям, которые пострадали, юристы рекомендуют обращаться в органы местной власти и для того, чтобы они получили справку, что им взамен не предоставлялось другое жилье. Это также важно, потому что, если человеку предоставлено другое жилье, суд может принять это как некую компенсацию и отклонить иск.

Когда вы обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, было проведено обследование вашего дома и составлен акт, вы получили справку о том, что вам не предоставлялось взамен жилье, обращайтесь к юристам. Вам помогут составить судебный иск и будут представлять интересы в суде.

Элина Шишкина отмечает, что компенсация за разрушенное жилье – это обязанность государства возмещения человеку, независимо от того, виновато государство или нет. Закон, международная практика, в том числе и ЕСПЧ, говорят об этом. Затем государство может подать регрессный иск, но первично оно должно возместить человеку разрушенное жилье.

В случаях, когда в домах и многоэтажках вылетели стекла и окна, разрушены квартиры, то в первую очередь, необходимо собирать все документы, подтверждающие частное право собственности на жилье. Это договор купли-продажи, документы о приватизации, о наследстве. Если эти документы исчезли, уничтожены или к ним нет доступа, то ищите технические документы на квартиру или дом, в которых указана площадь, проект. Свидетельские показания, фото и видеофиксация тоже должны быть.

Есть подход добровольного взноса государства и помощи гражданам, а есть судебный подход, когда человек обращается с заявлением, потом решает этот вопрос в судебном порядке.

«Есть определенный риск применять эти подходы параллельно. Для людей, которым в первый способ было компенсировано жилье, в случае, если они обратятся в суд, есть риск, что суд откажет в иске, сказав, что они получили определенную компенсацию от государства. Но если вы считаете, что лучше не судиться, что компенсация от государства или предоставленное взамен жилье – уже что-то (а затем вы будете иметь право получить его в собственность), можете совершать и так. Или же можете обращаться в суд, используя существующую сегодня процедуру», - пояснила Элина Шишкина.

Источник: ddk.dn.ua