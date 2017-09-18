Последние новости раздела
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку
18.09.2017 11:20
В воскресенье террористы из пулеметов и зенитных установок обстреливали позиции ВСУ.
Об этом 0629 рассказала офицер сектора «Мариуполь» Ирина Карпюк.
Пророссийские боевики продолжали вчера обстреливать позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». Позиции украинских войск около Водяного, Староигнатовки и Павлополя пророссийские боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ВСУ около Гнутово попали под огонь из зенитных установок.
Потерь среди ВСУ нет.
Уже сегодня, 18 сентября, из гранатометов и пулеметов украинские позиции были обстреляны возле Водяного.
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, зенитка
Читайте также:
- Центр поддержки переселенцев открыли в Мариуполе
- Аброськин о реформе полиции: Поменять всех - это не способ
- В Мариуполе сегодня продадут иконы, написанные на ящиках из-под снарядов
- Как "Ивано-Франковск" охраняет Мариуполь
- Перекрыты ключевые автомагистрали в районе Мариуполя
- Раненные в секторе "Мариуполь" военные пришли в себя (ВИДЕО)
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- В Украине всерьез взялись за борьбу с пьяными водителями17:49
- Проект госбюджета-2018: соцстандарты вырастут больше, чем инфляция17:36
- Рева рассказал, как отныне будут формироваться пенсии для украинцев17:15
- Кабмин Украины собрался легализовать запрещенный бизнес17:02
- На выходных в Киеве установлены три температурных рекорда16:45
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- Уэйн Руни поплатился за вождение "под градусом"15:55
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель15:48
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- В Украине сделали тревожное заявление по планам Кремля на Донбассе