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Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО
Грязь, часовые очереди, четыре туалета, а также отсутствие медицины на контрольно-пропускном пункте Майорск – это унижение и людей, и Украины, убежден генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он написал в Facebook по результатам рабочей поездки в АТО, передает ICTV.
– Любите Украину! – призывает плакат на КПП Майорск. А вокруг – грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревяно- целлофановом ангаре – накопителе, где температура под 35. Отсутствие медицины, четыре простых туалета, – отмечает генпрокурор.
При этом Луценко добавил, что через такие 5 контрольно-пропускных пункта за три года перешли 7 млн украинцев. И такое состояние КПП – это “унижение и людей, и Украины”.
– В ближайшие дни сделаю все, чтобы наши люди чувствовали себя уже на первых метрах свободной украинской земли как дома, – резюмировал генпрокурор Луценко.
Теги: Донбасс, Юрий Луценко, АТО, КПВВ
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