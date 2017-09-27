СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ

27.09.2017 12:01

По итогам года прошлого (в декларациях указываются доходы за этот период) на Донбассе живут 87 миллионеров. Все вместе они задекларировали 0,8 миллиарда гривень доходов. А в целом, декларации о доходах фискалам сдали более 21 тысячи жителей области, сообщает zi.dn.ua.

За прошлый год они стали богаче на 1.3 миллиарда гривень, почти 50 миллионов гривень отдали в бюджет. Самые крупные доходы жители Донбасса получили от наследства. Таких 2 611 человек и они задекларировали 241,5 миллиона гривень.

Более 60 миллионов гривень указаны в декларациях, как доходы от продажи домов и квартир. Акты купли-продажи в прошлом году оформили более 800 граждан. Еще 7 306 жителей нашей области продали сельхозпродукции на 23,7 миллиона гривень, что и указали в своих декларациях.