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Архив - Донецкая область

ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ

28.09.2017 13:49
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ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ

В октябре волонтеры Штаба Рината Ахметова доставят в города и села Донбасса более 27 тысяч наборов выживания. Гуманитарная помощь поступит в 25 стационарных пунктов «серой зоны», а также будет выдана мобильными бригадами жителям удаленных сел и поселков. «Мобильные» волонтеры посетят 42 населенных пункта на прифронтовой территории.

«Чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты местным жителям доставляют «мобильные» волонтеры. В октябре мобильные бригады привезут в прифронтовые поселки более 11 тысяч наборов выживания. Также на стационарные пункты выдачи в следующем месяце будет доставлено более 16 тысяч продуктовых наборов», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.

Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь там, где нет возможности организовать стационарный пункт выдачи. За три года работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн. 881 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.

Ниже представлен график выездов мобильных бригад в октябре 2017-го года.

Дата приезда

Город, район

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

02.10.2017

Марьинский район

Березовое, Сладкое, Водяное, Степное, Тарамчук

Березовое, Набережная, 1-А;

Сладкое, Ветеранов;

Водяное, Пролетарская; 

Степное, Энергетиков, 2-А

03.10.2017

Волновахский район

Чермалык, Орловское, Федоровка

Чермалык, Мира, 38;

Орловское, Центральная 31;

Федоровка, Центральная, 1

04.10.2017

Ясиноватский район

Очеретино, Керамик

Очеретино, Первомайская, 12;  Керамик, Пролетарская, 20

06.10.2017

Ясиноватский район

Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное

Нетайлово, Безкоровайная, 2; Невельское, Центральная;

Северный, Центральная, 30;

Водяное, Юбилейная, 21;

Опытное, Научная, 21, Дружбы;

Пески, Олимпийская, Степная

06.10.2017

Доброполье и сателлиты

Доброполье

Доброполье, Фестивальная, 21 (ДК Шахты «Добропольская»)

09.10.2017

Марьинский район

Новомихайловка, Парасковиевка, Славное  Зоряное,  Желанное (1 и 2),  Александрополь

Новомихайловка, Центральная, 64;

Парасковиевка, Заречная, 25;  Славное, Трактовая, 2;

Зоряное, Мира, 3

09.10.2017

Мариуполь

Талаковка

 Талаковка, Соборная, 229

12.10.2017

Ясиноватский район

Уманское, Орловка, Каменка, Веселое, Ласточкино, Тоненькое,   Семеновка, Бердычи, Петровское

Уманское, Солнечная (бывшая Свердлова);

Орловка, Елагина,37;

Ласточкино, магазин;

Тоненькое, магазин;

Семеновка, Центральная, 50;

Бердычи, Мира, 30

13.10.2017

Ясиноватский район

Александрополь, Верхнеторецкое,  Новобахмутовка

Александрополь, Донецкая; Верхнеторецкое, Парковая, 4; Новобахмутовка, Школьная, 2

13.10.2017

Бахмутский район

Зайцево 2 (Бахмутка, Пески 2, Жованка, Майорск);

Курдюмовка (г.Торецк)

Бахмутка, Центральная;

Жованка, Мануильского, 68;

Майорск, Кольцова, 71;

Курдюмовка, Ж/Д станция

17.10.2017

Сателлиты Торецка

Щербиновка, Петровское

Щербиновка, Вишневая, 33-А

18.10.2017

Сателлиты Торецка

Железное, Пивденное

Железное, Пионеров, 14; 

Пивденное, Чернышевского (у здания магазина)

25.10.2017

Бахмутский район

Одрадовка, Дача, Николаевка 1, 2, Кодема, Новолуганское

Одрадовка, Зеленая, 2;

Кодема, Советская, 69;

Новолуганское, Первомайская, 38

26.10.2017

Бахмутский район

 Луганское

Луганское, Артема, 7                    
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, война, помощь, АТО
 
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