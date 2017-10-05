Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются

05.10.2017 14:48

Для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ), которых в Украине на данный момент официально насчитается около 1,6 миллиона, одним из наиболее острых остаётся вопрос жилья. Увы, но с 2014 года, когда началась российская агрессия, в нашей стране так и не появилось ни алгоритма обеспечения переселенцев этим жильём, ни закона, предусматривающего компенсацию за разрушенные дома и квартиры.

Затянувшаяся реконструкция

«Несмотря на достаточно большие финансовые вливания со стороны Европейского Союза, международных доноров и религиозных общин на данный момент нет ни комплексного решения, ни хотя бы более или менее удачных примеров обеспечения жилыми помещениями тех, кто остался без крова над головой. Громкие проекты, которые были анонсированы в разных регионах Украины, к сожалению, пока не получили своей реализации даже в прифронтовых городах, где концентрация переселенцев наиболее высока», - отмечает ОО «Донбасс SOS».

В качестве примера общественники приводят Краматорск, где сейчас сосредоточены областные власти Донетчины. С 2015 года там проходит реконструкция трёх общежитий, предназначенных для поселения льготных категорий переселенцев и местных жителей. Ни одно из запланированных зданий за два года не было введено в эксплуатацию, хотя проекты планировалось выполнить за полгода.

Впрочем, даже ещё не готовое жильё уже обрастает скандалами: чтобы решать, кто достоин жить в малосемейке, создана специальная комиссия, где из 11 членов только трое - представители общественности. Остальные - работники исполкома и структурных подразделений.

Переселенцы и активисты считают, что такой состав может способствовать коррупции при распределении, поэтому настаивают на изменении формата специальной комиссии.

Издание «Восточный проект» отмечает, что 17 сентября истёк срок реализации проекта Евросоюза «Обеспечение жилищными условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей Краматорска, оказавшихся под влиянием конфликта». На капитальный ремонт трёх общежитий ЕС в 2014 году выделил два миллиона евро. Но работы в Краматорске начались лишь в начале нынешнего года.

До середины декабря объекты обещают завершить и сдать «под ключ». Сейчас уже начата закупка мебели, которую планируют установить к моменту открытия. Минимальный комплект в каждой комнате состоит из кухонного стола и стульев, тубы под раковину, холодильника и электроплиты. Кроме того, в комнате будет три кровати, платяной шкаф, стол, стулья и прикроватные тумбочки

После сдачи объектов появятся 84 квартиры, в которых смогут разместиться более двухсот человек. Квартиры в основном однокомнатные, но в общежитии по ул. Уральская - одна двухкомнатная, а по ул. Назаренко - семь.

В ожидании закона

Немало головной боли приносит справка из реестра недвижимости, в которой должно быть указано, что переселенец не владеет жильём вне зоны АТО.

«Получая её, многие с удивлением узнают, что давно являются хозяевами жилья в Одессе или Киеве, например. Дело в том, что многие приватизировали жильё до появления идентификационных номеров, а теперь доказать, что домом или квартирой владеет твой полный тёзка, очень сложно», - отмечает «Донбасс SOS», подчёркивая, что это - ещё не самый плохой вариант событий.

К примеру, во многих городах Донетчины чиновники просто не знают, на основании какого закона они могут выдавать жильё (даже временное) не жителям громады.

«В Мариуполе, например, предпочитают просто ждать, когда примут специальный закон. В Бахмуте уже приняли в эксплуатацию два общежития, которые изначально были анонсированы как жильё для переселенцев, - пишут общественники. - Но в одном из них комнаты выделили местным очередникам, которые имеют статус УБД (в прифронтовом городе это и полицейские, и МЧС-ники, и работники других силовых структур). Переселенцев-участников АТО среди них не было. А второе, после долгих раздумий, отдали преподавателям и студентам Горловского института иностранных языков, которые три года ютились по общежитиям других учебных заведений. Потому что хотя бы понятен механизм оформления договоров, связанных с учебными заведениями».

Увы, но все существующие законы рассчитаны только на жителей громады. Именно поэтому поставить на учёт и обеспечить жильём переселенцев законодательно невозможно. Вот и получается, что практически во всех крупных городах Донетчины (которые наводнены ВПЛ) анонсированы проекты по строительству бюджетного жилья для переселенцев. А вот с их воплощением в жизнь - проблемы…

Медленные подвижки

Впрочем, благодаря активности общественных организаций изменения в законодательстве, хоть со скрипом, но происходят.

Напомним, что в сентябре Кабмин утвердил изменения к постановлению, согласно которым упрощается процедура предоставления государственной помощи для переселенцев по программе «Доступное жильё». Она будет распространяться в первую очередь на две категории граждан - участников АТО и ВПЛ. Предложенные изменения позволят внедрить 50% компенсацию стоимости на приобретение жилья. Право на господдержку получат не только граждане, находящиеся на квартирном учете, но и те, которые не имеют в собственности жилья либо имеют в собственности жилплощадь, которая не превышает 13,65 кв. м. Для переселенцев предусмотрено право на участие в программе при условии, что они не имеют в собственности жилья, находящегося на подконтрольной территории Украины.

Открытым остаётся вопрос о компенсации за разрушенное жильё или за дома и квартиры, оставшиеся на неконтролируемой территории. В данный момент помощью в ремонтах и восстановлении занимаются, в основном, благотворительные фонды и международные организации, практически не работающие в так называемой «красной зоне» (часто подвергающейся обстрелам), где люди получают только материалы для временного «латания» разрушенных домов.

Ольга НИКОЛАЕВА.