В Донецкой области мать закрыла троих детей и ушла на несколько дней

20.10.2017 17:50

Полиция Добропольского района разыскивает женщину, которая закрыла в доме трех детей несколько дней назад, ушла «по делам» и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Г У Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что еще 18 октября в полицию поступило сообщение от жителей села Каменка Добропольского района о том, что в одном из домовладений находятся дети в возрасте семи, 10 и 11 лет без взрослых. Правоохранители и представители социальной службы немедленно выехали по указанному адресу.

«На месте происшествия выяснилось, что двух мальчиков и их младшую сестру дома закрыла мать, которой вторые сутки нет. 41-летняя женщина самостоятельно воспитывает троих детей, которые учатся в специализированной школе города Константиновка. Но вместо того, чтобы уделять детям внимание, она часто прикладывается к рюмке», — отмечают в полиции.

Сообщается, что эта семья уже попадала в зону внимания правоохранителей и в начале сентября горе-мать привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Поскольку дверь была заперта, правоохранителям и соцработникам пришлось забирать испуганных детей через окно.

Сейчас несовершеннолетние помещены в детский приют, а правоохранители разыскивают женщину, которая до сих пор не поинтересовалась судьбой своих брошенных детей.