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ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ
Города Донецкой области рассматривают переход на индивидуальное электроотопление как более эффективную замену устаревшим системам централизованного теплоснабжения. Во время круглого стола в Донецкой обладминистрации, руководство области, мэры городов, и специалисты ДТЭК Днонецкоблэнерго обсудили перспективы такого перехода.
Областные власти заявляют, что подготовка к отопительному сезону с каждым годом создает все больше проблем. Особенно в населенных пунктах, где система теплоснабжения разбалансирована в связи с переходом отдельных квартир на индивидуальное отопление. Кроме того, не редкость примеры, когда из-за изношенности теплосетей больше отапливается земля, чем квартиры.
В связи с этим в ходе круглого стола, который прошел на прошлой неделе, на уровне области была достигнута договоренность проработать дорожную карту по децентрализации отопления. Также было принято решение подготовить стратегию развития электроотопления в Донецкой области для тех городов, где переход на электрообогрев будет наиболее эффективен.
«Перечень назревших проблем при подготовке к отопительному сезону заставил нас задуматься и как можно быстрее провести анализ по применению альтернативных способов отопления городов области. Такую задачу мы получили от губернатора. Один из рассматриваемых вариантов - перевод городов на электроотопление», - отметил первый заместитель губернатора Донецкой военно-гражданской администрации Евгений Вилинский в ходе круглого стола. «Сейчас мы оцениваем предложения мэров по оптимизации систем теплообеспечения городов области с привлечением экспертов – энергетиков, энергоаудиторов, проектных институтов, производителей. Это поможет не допустить неконтролируемых процессов и перейти на альтернативный, более качественный источник тепла, без ущерба для городских инфраструктур и жителей населенных пунктов», - добавил Евгений Вилинский.
В свою очередь, ДТЭК Донецкоблэнерго заявил о своей готовности провести все подготовительные работы по усилению сетей и модернизации электрооборудования. Однако для начала реализации подобных проектов необходимо их обязательное утверждение как дополнения к текущей инвестиционной программе компании.
«Наша компания готова поддерживать инициативу городов по переходу на альтернативный источник теплоснабжения населенных пунктов – электрообогрев. На сегодня мы активно изучаем такую возможность в Покровске и Большом Доброполье. При этом нам очень важно синхронизировать наши усилия с местными властями, чтобы компания могла заранее подготовить сети к повышенной нагрузке, выполнив модернизацию и усиление необходимых участков. У нас есть четкий план действий. Главное, чтобы такое переоснащение имело плановый характер, и было подкреплено соответствующим финансированием, подтвержденным государственным регулятором», - отметил генеральный директор ДТЭК Донецкоблэнерго Алексей Дегтярев.
В связи с тем, что переход городов на электроотопление может существенно повысить нагрузку на сети, мэры городов и энергетики согласились с важностью своевременного выделения средств на подготовку электросетей к росту нагрузки в зимний период. Участники единогласно высказались за необходимость дополнения инвестпрограмм энергоснабжающих компаний со стороны Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в частности, в вопросе финансирования по планомерному переходу городов на электроотопление.
Кроме того, участники мероприятия готовят к подписанию обращение к главе Кабинета министров Украины Владимиру Гройсману о необходимости дополнения в 2018 году государственной программы «Теплые кредиты» с возможностью покупки электроотопительного оборудования населением на льготных условиях.
«В средних и малых городах Украины, и в Донецкой области в частности, есть много примеров устаревшего и неэффективного центрального отопления. На восстановление нормальной работы таких систем требуются колоссальные инвестиции, которые привлечь может быть просто не реально. И чтобы не усугублять ситуацию, ряд украинских городов уже реализовали проекты по децентрализации отопления, что сразу отразилось на качестве отопления жителей в лучшую сторону. Подобные проекты в Донецкой области позволят улучшить отопление жителей, решить проблемы городских властей в вопросе субсидирования неэффективного центрального отопления. Высвобождаемые средства можно будет направлять не на поддержание устаревших и капиталоемких коммунальных систем, а в помощь потребителям для перехода на более экономное индивидуальное отопление», - подчеркнул во время круглого стола руководитель офиса стратегических проектов ДТЭК Энерго Игорь Маслов.
Справка
ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор ДТЭК Энерго – Дмитрий Сахарук.
В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 16 шахт и 5 углеобогатительных фабрик, 9 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 17 ГВт, 5 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 3,5 млн бытовых потребителей и 82,5 тыс. предприятий.
ДТЭК – стратегический холдинг, развивающий четыре направления бизнеса в энергетической отрасли. На предприятиях компании работают 75 тыс. человек. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко.
Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги. Непосредственное управление производственными предприятиями в каждом из направлений бизнеса осуществляют 4 операционные компании – ДТЭК Энерго, ДТЭК ВИЭ, ДТЭК Нефтегаз и ДТЭК ЭСКО.
Производственные показатели ДТЭК за 2016 год: добыча угля составила 31,3 млн тонн, добыча природного газа – 1,6 млрд куб. метров, производство (отпуск) электроэнергии – 40,1 млрд кВт∙ч, из которых 608,4 млн кВт∙ч обеспечила Ботиевская ВЭС; передача электроэнергии по сетям – 45,8 млрд кВт∙ч.
Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.
Дополнительная информация: www.dtek.com
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, энергетика
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