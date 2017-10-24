Сегодня на сутки остановят Донецкую фильтровальную станцию

24.10.2017 07:51

С 8.00 24 октября до 25 октября будет остановлена Донецкая фильтровальная станция в связи с выполнением капитального ремонта оборудования на ПС Макеевская — 330 кВ. Об этом сообщает компания "Вода Донбасса", передает 62.ua.

На период выполнения ремонтных работ будет полностью прекращена подача воды в г. Авдеевку и п. Верхнеторецкое, на 25 % возможно сокращение подачи воды в г. Донецк.