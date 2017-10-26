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Архив - Донецкая область

В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК

26.10.2017 18:15
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В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Продажу билетов на поезд «Ивано-Франковск – Константиновка» откроют через месяц

ПАТ «Укрзалізниця» запускает новые поезда, маршрут которых не будет завязан на Киеве. Новый пассажирский поезд Одесса-Киев уже запустили на этой неделе. 

Как стало известно журналистам ZI, следующие на очереди маршруты «Ужгород – Лисичанск», «Харьков – Одесса», «Одесса – Лисичанск», Ивано-Франковск – Чернигов», «Киев – Запорожье», « Харьков – Рахов». И среди них «Ивано-Франковск – Константиновка», маршрут которого ждут все жители северной части Донецкой области.

На сайте ПАТ «Укрзалізниця» появилась информация о том, что новые поезда начнут курсировать с 10 декабря. Продажу билетов начнут за месяц.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Львов, Ивано-Франковск
 
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