В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК

26.10.2017 18:15

Продажу билетов на поезд «Ивано-Франковск – Константиновка» откроют через месяц

ПАТ «Укрзалізниця» запускает новые поезда, маршрут которых не будет завязан на Киеве. Новый пассажирский поезд Одесса-Киев уже запустили на этой неделе.



Как стало известно журналистам ZI, следующие на очереди маршруты «Ужгород – Лисичанск», «Харьков – Одесса», «Одесса – Лисичанск», Ивано-Франковск – Чернигов», «Киев – Запорожье», « Харьков – Рахов». И среди них «Ивано-Франковск – Константиновка», маршрут которого ждут все жители северной части Донецкой области.



На сайте ПАТ «Укрзалізниця» появилась информация о том, что новые поезда начнут курсировать с 10 декабря. Продажу билетов начнут за месяц.

Источник: http://zi.dn.ua