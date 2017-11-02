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Архив - Донецкая область

На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия

02.11.2017 14:30
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На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия

В Донецкой области правоохранители обнаружили нелегальный склад боеприпасов в 300 метрах от жилых домов, передает MRPL.CITY.

По сообщению отдела коммуникации ГУНП Донецкой области, полицейские получили информацию о возможном расположении диверсионного арсенала в поселке Зайцево. Правоохранители окружили и тщательно обследовали указанную территорию, в результате обнаружив закопанный в землю тайник со взрывоопасными предметами.

За 8 часов работы полицейские совместно с военными саперами извлекли 200 снарядов к зенитным установкам и гранатометам, 6 мин, 9 гранат и около 40 000 патронов разного калибра.

На данный момент правоохранители принимают меры, чтобы установить личность владельца арсенала. Если правонарушитель будет найден, ему грозит уголовная ответственность по статье 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» УК Украины.

Напомним, что в Приазовье обнаружен схрон с большим количеством боеприпасов.



Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие
 
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