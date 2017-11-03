Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые

03.11.2017 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые

В конце прошлых суток в районе АТО обстановка оставалась неспокойной. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает УНИАН.

На Луганском направлении, после 18 часов противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского.

"Под огонь из этого же оружия попал наш опорный пункт неподалеку Лебединского, на Приморском направлении", - сообщает пресс-центр.

Также отмечается, что на Донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие возле Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов оккупанты обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.

"В целом за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Наши защитники 13 раз огнем из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями, прекращали обстрелы боевиков. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - подытожили в пресс-центре.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх