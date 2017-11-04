Лысенко назвал три цифры из зоны АТО

04.11.2017 13:15

Сегодня, 4 ноября, на традиционном ежедневном брифинге, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко обнародовал данные по обстрелам и потерям на Донбасском фронте.



По словам полковника, за прошедшие сутки обстановка в районе проведения антитеррористической операции обострилась. Противник вдвое увеличил огневую активность во всех направлениях, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями.



Всего за минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 29 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В 17 случаях украинские подразделения открывали ответный огонь.



"В результате боевых действий вблизи Каменки, Авдеевки и Новоалександровки трое защитников Украины получили ранения и были оперативно эвакуированы в военных мобильных госпиталей. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Андрей Лысенко.

Напомним, что информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту самых горячих точек на Донбассе по состоянию на 00.00 4 ноября.