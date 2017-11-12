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Добропольский район "подсел" на солнечные батареи
Из районного бюджета Добропольского районе Донецкой области выделили около 650 тыс. грн. на приобретение системы автономного освещения (САО) и установку солнечных батарей.
"В связи с тем, что тарифы на электроэнергию постоянно повышаются, а обеспечить регулярную оплату за потребленную электроэнергию сельские советы не всегда имеют возможность, депутатами районного совета было принято решение о необходимости уменьшения затрат на освещение улиц путем установления альтернативного источника энергии", - поясняют в райсовете.
Средства (в разном объеме) направлены на установку САО в Святогоровском поссовете, а также Криворожском, Шиловском, Светловском и Добропольском сельсоветах.
А 9 ноября в маленьком, отдаленном селе Лиман (Шиловский сельсовет) на улицах Лиманская и Степная также были установлены 4 солнечных батареи. Сумма затраченных средств составила 106 тыс. 800 грн, сообщает ddk.dn.ua
Отмечается, что с помощью автоматической системы управления есть возможность запрограммировать работу светильника под требования светового дня и времени года. Если это даст эффективный результат, инновационный подход в решении вопроса уличного освещения будет воплощаться и в дальнейшем, в других населенных пунктах района.
Теги: Донбасс, освещение, солнечные батареи, Добропольский район
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