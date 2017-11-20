Позиции в районе Мариуполя боевики обстреляли из минометов

20.11.2017 11:20

Террористы из минометов били по позициям ВСУ вблизи Мариуполя.



Об этом 0629 рассказал пресс-офицер ОТГ «Донецк» Сергей Шаблиенко.



За прошедшие сутки в секторе «Донецк» пророссийские боевики 6 раз открывали огонь по позициям сил АТО, применяя вооружение запрещенных калибров. Из минометов были обстреляны укрепления ВСУ в районе Широкино и Павлополя.



Террористы применяли дважды минометы 120 мм и также дважды 82 мм. Два раза украинские войска вынуждены были применить ответный огонь. Потерь нет. Ночью обстрелов не зафиксировано.



Также в пресс-службе ОТГ «Донецк» сообщают, что плановая подготовка к зиме проходит без срывов и проблем. Обеспечение и необходимое имущество для военнослужащих есть в полном объеме.

Источник: https://www.0629.com.ua