Российские "воры в законе" курировали рэкетиров, которые прессовали бизнесменов

24.11.2017 19:55

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях разоблачили группировку рэкетиров, которые систематически "выбивали" деньги с бизнесменов.



Правоохранители установили, что участники бандформирования (пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей из криминальной среды) требовали от предпринимателей ежемесячную "дань".



"Компромат" для давления на коммерсантов злоумышленники получали от их конкурентов. Своих жертв они запугивали избиением, пытками и угрозами расправы над родственниками.



По информации спецслужбы, злоумышленники получали указания от криминального "авторитета", который координировал свои действия с российскими "ворами в законе".



Сотрудники СБУ задокументировали, что угрожая физической расправой, бандиты потребовали от бизнесмена Донетчины ежемесячно платить восемьсот тысяч гривен за непрепятствование предпринимательской деятельности в агропромышленной сфере.



Оперативники спецслужбы задержали пятерых бандитов в Днепре, в одном из ресторанов города при получении четырехсот тысяч гривен "отступных".



Злоумышленники взяты под стражу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБУ.



