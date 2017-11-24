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Российские "воры в законе" курировали рэкетиров, которые прессовали бизнесменов
Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях разоблачили группировку рэкетиров, которые систематически "выбивали" деньги с бизнесменов.
Правоохранители установили, что участники бандформирования (пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей из криминальной среды) требовали от предпринимателей ежемесячную "дань".
"Компромат" для давления на коммерсантов злоумышленники получали от их конкурентов. Своих жертв они запугивали избиением, пытками и угрозами расправы над родственниками.
По информации спецслужбы, злоумышленники получали указания от криминального "авторитета", который координировал свои действия с российскими "ворами в законе".
Сотрудники СБУ задокументировали, что угрожая физической расправой, бандиты потребовали от бизнесмена Донетчины ежемесячно платить восемьсот тысяч гривен за непрепятствование предпринимательской деятельности в агропромышленной сфере.
Оперативники спецслужбы задержали пятерых бандитов в Днепре, в одном из ресторанов города при получении четырехсот тысяч гривен "отступных".
Злоумышленники взяты под стражу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Донбасс, криминал, СБУ, рэкет
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