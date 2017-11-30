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Горловка уверена в скорой «сдаче» ВСУ
30.11.2017 08:10
В Горловке как среди местного населения, так и боевиков «3-й омсбр» циркулируют упорные слухи, что «город будут сдавать ВСУ». Об этом пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.
«МГБ ДНР» принимает меры по выявлению «паникёров и распространителей слухов», однако на данный момент – без особых результатов, - отмечает Тымчук.
Теги: Донбасс, Горловка, слухи, ВСУ
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