Ситуация в пунктах пропуска утром 30 ноября

30.11.2017 10:10

Сегодня утром, 30 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,8 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8530 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8795 человек и 1530 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6250 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3770 человек и 840 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7465 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/90;

КПВВ «Марьинка» – 50/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 60/45;

КПВВ «Гнутово» – 35/80.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Светлана: «На 7:30 по украинскому времени, из Бахмута в Майорске автомобильная очередь больше километра. Считать машины неудобно - гололед. Пеших - проехали два автобуса, количество не видно»;

Светлана: «8:36. Запустили уже два раза машин по 20, "льгота" едет немерено».

КПВВ «Марьинка»:

Оксана: «8:37. На выезд из Донецка на "Каргилле" около 70 авто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «8:12. В Новотроицком в сторону Донецка очередь на мосту»;

Виталий: «8:27. Сейчас Новотроицкое: в Донецк между маленьким мостом и базарчиком перед солдатами с талонами»;

Виталий: «8:59. Очередь стоит. Льгота растет и тоже стоит».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 32 легковых автомобиля, въезда ожидали 7 транспортных средств.