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В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)

01.12.2017 20:47
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Террористы "ДНР" используют собак для разминирования.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения. 

Пророссийские боевики используют прирученных ими собак в целях разминирования. В Широкино, под Мариуполем, они гонят животных на позиции ВСУ, чтобы они «разминировали» растяжки. 

«Не брезгует враг использовать и невинных животных. Так, вчера со стороны прямого подхода террористов минное заграждение «сняли» две собаки. Вот такие у них пособники», — говорит военнослужащий Андрей. Армейцы добавляют, что вероятность того, что это случайность — крайне мизерна. 

Также на этом участке фронта активность стали проявлять снайперы боевиков и участились запуски БПЛА.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, собаки, боевики, мины, Широкино
 
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