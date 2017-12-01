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В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)
01.12.2017 20:47
Террористы "ДНР" используют собак для разминирования.
Об этом говорится в сюжете Военного телевидения.
Пророссийские боевики используют прирученных ими собак в целях разминирования. В Широкино, под Мариуполем, они гонят животных на позиции ВСУ, чтобы они «разминировали» растяжки.
«Не брезгует враг использовать и невинных животных. Так, вчера со стороны прямого подхода террористов минное заграждение «сняли» две собаки. Вот такие у них пособники», — говорит военнослужащий Андрей. Армейцы добавляют, что вероятность того, что это случайность — крайне мизерна.
Также на этом участке фронта активность стали проявлять снайперы боевиков и участились запуски БПЛА.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, собаки, боевики, мины, Широкино
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