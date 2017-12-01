В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)

01.12.2017 20:47

Террористы "ДНР" используют собак для разминирования.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения.



Пророссийские боевики используют прирученных ими собак в целях разминирования. В Широкино, под Мариуполем, они гонят животных на позиции ВСУ, чтобы они «разминировали» растяжки.



«Не брезгует враг использовать и невинных животных. Так, вчера со стороны прямого подхода террористов минное заграждение «сняли» две собаки. Вот такие у них пособники», — говорит военнослужащий Андрей. Армейцы добавляют, что вероятность того, что это случайность — крайне мизерна.



Также на этом участке фронта активность стали проявлять снайперы боевиков и участились запуски БПЛА.

Источник: https://www.0629.com.ua