Кремль придумал для ОРДЛО новый проект

02.12.2017 21:14

В рамках реализации т.н. "гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" главари "ЛДНР" получили задачу из Администрации президента РФ - начать новый проект под условным названием "Братская рука помощи". Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".



"Данный проект будет направлен на пропаганду и "раскрутку" темы в отношении лиц, которые переехали на постоянное место жительства с подконтрольной Украине территории в "ЛНР/ДНР". Через российские и местные СМИ будет демонстрироваться "стабильная жизнь" в псевдореспубликах, высокие заработные платы и низкие тарифы ЖКХ по сравнению с Украиной и т.п., - отмечает ИС. - В этом контексте основными тезисами российской пропаганды станут: "Помощь в ответ на снаряды", "Настоящие социальные государства ЛНР/ДНР", "Социальные государства под разрывами снарядов" и др.".