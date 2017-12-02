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Кремль придумал для ОРДЛО новый проект

02.12.2017 21:14
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Кремль придумал для ОРДЛО новый проект

В рамках реализации т.н. "гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" главари "ЛДНР" получили задачу из Администрации президента РФ - начать новый проект под условным названием "Братская рука помощи". Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".

"Данный проект будет направлен на пропаганду и "раскрутку" темы в отношении лиц, которые переехали на постоянное место жительства с подконтрольной Украине территории в "ЛНР/ДНР". Через российские и местные СМИ будет демонстрироваться "стабильная жизнь" в псевдореспубликах, высокие заработные платы и низкие тарифы ЖКХ по сравнению с Украиной и т.п., - отмечает ИС. - В этом контексте основными тезисами российской пропаганды станут: "Помощь в ответ на снаряды", "Настоящие социальные государства ЛНР/ДНР", "Социальные государства под разрывами снарядов" и др.".



Теги: Донбасс, пропаганда, Кремль, ОРДЛО
 
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