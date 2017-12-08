На Донетчине женщина пострадала в огне

08.12.2017 09:11

Огненное ЧП с пострадавшей произошло на ул. Вишневое в с. Лозовая Лиманского района Донецкой области.



Сообщение о пожаре поступило 7 декабря в 17:16. По указанному адресу немедленно были направлены дежурные отделения 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда.



Во время проведения разведки и тушения пожара во дворе дома пожарные обнаружили пострадавшую, 1960 года рождения. Женщина была госпитализирована в хирургическое отделение Лиманского центральной районной больницы с предварительным диагнозом - ожоги I-III степени на площади 30% в тяжелом состоянии.



Пожар был локализован в 18:22 и ликвидирован - в 19:40. Огнем уничтожено кровля на площади 40 кв. м, перекрытие на площади 10 кв. м, 2 оконных деревянных блоки и вещи бывшего использования.



К тушению пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.



Причина происшествия устанавливается, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.