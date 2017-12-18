Обмен пленными под угрозой срыва: Геращенко рассказала о новых «выбрыках» пророссийских сепаратистов «ЛНР»/»ДНР»

18.12.2017 18:46

Боевики «русского мира» без зазрения совести включили свободных людей в список пленных, причем тех, кто и не думает покидать территорию, подконтрольную армии Украины.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко рассказала о скайп-конференции, в ходе которой российская сторона (точнее, ставленники Москвы на Донбассе) внесли в списки обмена пленными дополнительных лиц, и таким образом весь процесс оказался под угрозой срыва, передает «Диалог.UA».

В то же время представитель Украины выразила надежду, что обмен пленными все же выходит «на финишную прямую».

«Вместе с тем от представителей ОРДЛО в последние дни, 14-15 декабря, минская группа получила еще дополнительные списки с требованием обязательно включить этих людей в списки на увольнение, и это, по сути, вносит серьезную путаницу в определение даты обмена и ведет к срыву процесса», — написала Ирина Геращенко. Украинская сторона до сих пор не получила ответа по верификации людей, категорически не желающих перемещаться в ОРДЛО и ехать на линию соприкосновения.

«ОРДЛО настаивает на том, чтобы украинская сторона тянула на линию столкновения свободных людей.

РФ также заявила, что вопрос не решится, если мы не привлечем все 306 человек на линию соприкосновения: и уже освобожденных, и тех, кто не желает перемещаться ни за что, от кого есть соответствующие заявления, и чьи адвокаты, соответственно, освободились.

Не получили ответа на эти ключевые ответы… Все это ускорит определение окончательной даты освобождения заложников», — заявила Геращенко. Киев выдвинул предложение провести следующую скайп-конференцию 20 декабря, чтобы окончательно согласовать детали обмена пленными.

Источник: http://lugradar.net