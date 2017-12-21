В ДНР объявили военное положение: что происходит?

21.12.2017 15:41

Боевики “ДНР” объявили режим полной боевой готовности, что по сути означает военное положение на оккупированной территории. Военное руководство самопровозглашенной «ДНР» объявило режим боевой готовности. Об этой «Вестям» сообщили жители Донецка.

«Новый год отменили. В одних частях корпоративы планировались 28 декабря, у других — 29 декабря. С женами, выпивкой и танцами. В итоге сегодня сказали, что никакого праздника не будет. Моим братьям начальство приказало прибыть в их части», — рассказала «Вестям» дончанка Наталия.

Эту информацию нам подтвердили и в Дебальцево. А в Горловке, как выяснилось, новогодние мероприятия для личного состава вычеркнули из графика ещё на прошлой неделе.

Кроме того, боевики якобы покинули дома культуры, больницы и другие учреждения, которые частично или полностью переоборудованы под казармы для их проживания.

Напомним, что в МИД России приняли решение о выводе своих граждан из СЦКК.

МИД Украины назвал такой шаг стремлением РФ снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против Украины.

При этом, как заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук, решение России об отзыве своих военных из состава СЦКК «практически делает невозможным обеспечение режима тишины», даже если будет достигнуто необходимое соглашение.