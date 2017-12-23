Линия разграничения пережила сильнейший штурм

23.12.2017 08:41

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, вчера был очень интенсивным. По данным Госпогранслужбы Украины, вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.



По пунктам пропуска нагрузка распределилась вчера следующим образом:



КПВВ "Майорск" - 11340 человек и 1207 транспортных средств;



КПВВ "Марьинка" - 11118 человек и 1740 транспортных средств;



КПВВ "Новотроицкое" - 9160 человек и 1600 транспортных средств;



КПВВ "Гнутово" - 5688 человек и 1150 транспортных средств;



КПВВ "Станица Луганская" - 9347 человек.