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Архив - Донецкая область

Линия разграничения пережила сильнейший штурм

23.12.2017 08:41
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Линия разграничения пережила сильнейший штурм

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, вчера был очень интенсивным. По данным Госпогранслужбы Украины, вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.

По пунктам пропуска нагрузка распределилась вчера следующим образом:

КПВВ "Майорск" - 11340 человек и 1207 транспортных средств;

КПВВ "Марьинка" - 11118 человек и 1740 транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" - 9160 человек и 1600 транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" - 5688 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ "Станица Луганская" - 9347 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, пассажиропоток
 
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