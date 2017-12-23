В Краматорську вивчали Бойовий гопак

23.12.2017 20:27

На базі Краматорського вищого професійного торгово-кулінарного училища відбулося відкриття триденного тренінгу з Бойового гопака. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, тренінг пройшов під керівництвом засновника даного стилю, нащадка козацького роду, президента Міжнародної федерації Бойового гопака Володимира Степановича Пилата.



Історія відродження та розвитку Бойового гопака в Україні розпочалась у 1985 році. Тоді було зібрано матеріал по дослідженню лицарського мистецтва українців. Того ж року, у Львові Володимир Пилат відкрив експериментальну школу з дослідження Гопака, як бойового мистецтва. У 1987 році офіційно засновано “Школу Бойового Гопака”. Саме з того часу розпочинається історія розвитку школи.



"Бойовий гопак був відомий і як танець, і як бойове мистецтво з давніх давен. Бойовий гопак — це шлях українського лицаря, який розраховує тільки на себе: справжній козак ні в кого не просить, а сам про себе дбає. Колись гопак виконували виключно хлопці, а зараз серед нас є й дівчата. Існує три учнівські рівні бойового гопаку: "жовтяк", "сокіл" та "яструб". Далі йде проміжний – "джура". І вже вищі майстерські рівні "козак", "характерник" та "вовк". Вони передбачають не лише володіння бойовим мистецтвом, а й вивчення різних енергетичних практик. Повний навчальний курс займає 20 років. На завершальний бойовий рівень переходять лише одиниці із сотні – ті, для кого бойове мистецтво стає змістом їхнього життя", – розповів Володимир Пилат.



Бойовий гопак виходить за межі звичайних уявлень про вид спорту чи бойове мистецтво. Перш за все – це комплексна система гармонійного виховання особистості, потужний молодіжний рух, в якому краматорчани не є виключенням.



Сьогодні школа нараховує близько 10 тисяч послідовників по всій країні та світу.