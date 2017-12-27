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Почему 65 пособников террористов отказались вернуться в "процветающие республики": правозащитник рассказал о нежелании боевиков жить в изоляции
Боевики боятся изоляции и уголовного преследования.
Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал". Изоляция и уголовное преследование на временно оккупированных территориях - именно по этим опасениям некоторые соратники боевиков отказались от сегодняшнего обмена.Такое заявление сделал правозащитник Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров, передает "5 канал". "Понятно, что часть людей отказывалась, потому что они не хотят оказаться в изоляции на той стороне.
Кроме того, возможно, против кого-то там есть дела и их самих могут обвинить. Поэтому достаточно много людей отказывались вообще от обмена. И часть уже была освобождена и не прибыла на обмен", - отметил Захаров. 27 декабря по случаю новогодних и рождественских праздников состоялся обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, который называют самым масштабным.
Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились. Впрочем, из 306 вернуться на оккупированную территорию согласился 241 человек. Напомним, до этого "Диалог.UA" информировал, что экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы не быть переданным в руки боевикам "ДНР".
Источник: "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, обмен пленными
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- Из 306 человек, которые изначально готовились к обмену, 31 – отказался возвращаться в ОРДЛО18:58
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