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“Ру***ий мир” встречает своих героев: в “ДНР” отправили на пытки боевика, освобожденного по обмену
“Министерство госбезопасности” террористической “ДНР” бросило “на подвал” боевика Максима Гармаша, который был передан Киевом в ОРДЛО в рамках обмена. Внимание на инцидент обратил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Отмечается, что 5 января террориста “ДНР” забрали из больницы, где он находился вместе с другими освобожденными из украинских тюрем подельниками. Его лекарства члены “МГБ” забрать не пожелали, отметив, что “они ему уже не понадобятся”. На звонки Гармаш отвечать перестал.
Через пару дней появилась информация о том, что террориста подвергли зверским пыткам: ему сломали челюсть и другие кости. Сообщается о тяжелом состоянии боевика. “Из него выбивают показания против самого себя”, - сообщил знакомая Гармаша, уточнив, что того заставляют признаться в сотрудничестве с СБУ.
Комментируя ситуацию, Казанский отметил, что она объясняет большое количество террористов, отказавшихся по обмену возвращаться в “Л/ДНР”. “"Русский мир" встречает своих героев”, - констатировал журналист.
Теги: Донбасс, СБУ, пытки, ДНР, ЛНР, боевики, обмен пленными
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