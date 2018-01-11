Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией

11.01.2018 17:01

Неподконтрольная Украине часть Донбасса, которая раньше "кормила всех", ныне выживает лишь благодаря великодушным подачкам России. "Л/ДНР" погрязли в нищете и безработице. И хотя ситуация уже не настолько катастрофичная, как в 2014-2015 годах, колбаса по три рубля жителям ОРДЛО разве что только снится.

На условиях анонимности "Обозреватель" пообщался с несколькими обитателями "ДНР". Они рассказали о ситуации на оккупированных землях, обрисовав довольно гнетущую картину.

Запасаются украинской солью

Весной 2015-го террористы объявили о переходе к мультивалютной системе расчета: к оплате принимали гривни, рубли, доллары и евро. Но украинская валюта на оккупированных землях стала быстро иссякать. И уже осенью того же года рубль окончательно вытеснил гривню в ОРДЛО

Сейчас товары в "ДНР" преимущественно местного и российского производства. Также расширяется ассортимент из Беларуси. А вот украинская продукция, к сожалению местных жителей, в дефиците.

"Товаров из Украины мало, они попадают сюда контрабандным путем, стоят дороже, но благодаря качеству пользуются спросом. Хозяйки для закупорок даже соль покупают бахмутскую ("Артемівську сіль" – Ред.). Качество российских продуктов плохое. Особенно молочной продукции, сыров, колбас, соков, напитков", – рассказал "Обозревателю" дончанин.

Нам сообщили цены на основные продукты питания в Донецке и окрестных городах:

Овощи и фрукты за 1 кг

Картофель – 17-22 руб.

Морковь – 25-30 руб.

Капуста – 15 руб.

Лук – 16-20 руб.

Помидоры – 220-280 руб.

Огурцы – 200-220 руб.

Кабачки – 160-180 руб.

Бананы – 75-90 руб.

Яблоки – 55-80 руб.

Апельсины – 80-100 руб.

Мандарины – 55-80 руб.

Мясо за 1 кг

Куриное филе – 175-190 руб.

Куриные крылья – 80-100 руб.

Голень куриная – 95-105 руб.

Куры охлажденные – 95-140 руб.

Свиное мясо мякоть – 250-280 руб.

Свиное мясо ребро – 230-240 руб.

Говядина мякоть – 340-380 руб.

Сало свежее – 200-280 руб.

Сало соленое – 220-350 руб.

Колбаса вареная (в зависимости от сорта) – 180-350 руб.

Колбаса сырокопченая – 300-900 руб.

Другое

Сыры (в зависимости от сорта) – 250-700 руб.

Масло сливочное – 280-400 руб.

Творог 18% жирности – 110-140 руб., творог домашний – 200 руб.

Масло подсолнечное – 55-130 руб. за литр.

Молоко пастеризованное – 52-68 руб., молоко на рынке у частников – 40-50 руб. за литр.

Хлеб – 14-15 руб. за буханку.

"Россияне, приезжающие к родственникам из Москвы, Петербурга, Урала, говорят, что на многие товары цены у нас такие же, как у них. Но зарплаты и пенсии-то у них намного выше", – отметил житель "ДНР".

Работы – нет, коммуналка – ниже

Коммунальные услуги в "ДНР", по сравнению с подконтрольной частью Украины, дешевле. Однако это спорный позитив. В "республике" нет субсидий, а до начала российской агрессии их получали десятки тысяч семей. Поэтому платежки стали для многих неподъемной статьей расходов.

Минимальная пенсия в "ДНР" составляет 2730 руб. Как ни странно, чуть ли не самой обеспеченной категорией граждан на оккупированных территориях считаются именно пенсионеры. Разумеется, те, которым еще удается получать пенсии и от Украины, и от "ДНР" – после верификации выплат таких осталось немного.

Главари террористов уверяют, что средняя зарплата – свыше 10 тысяч рублей, но местные жители рассказали нам, что очень многие получают всего 4-6 тыс. рублей.

"До всех этих событий я получал больше 20 тыс. грн. в месяц, сейчас – 10-12 тысяч, но уже рублей", – пожаловался "Обозревателю" шахтер из "ДНР".

Работникам угольной промышленности в ОРДЛО приходится несладко. Большая часть шахт – разрушена или подтоплена. И в планах террористов окончательное закрытие еще ряда угольных предприятий. После объявления блокады "Л/ДНР" террористы могут сбыть уголь разве что в Россию, которая в свою очередь пытается перепродать его другим странам, но схема затратная. Так что угольная промышленность в ОРДЛО медленно агонизирует. Немало горняков, чтобы прокормить семьи, устроились на "копанки": зарплату там платят еженедельно, но в "конверте", стаж не идет, оплачиваемых отпусков и больничных не дают. К тому же, техника безопасности, условия труда и добросовестность владельцев "копанок" весьма сомнительны.

Со схожими проблемами столкнулись и работники металлургического сектора. Даже на работающих предприятиях растет задолженность перед сотрудниками. В частности, на Донецком металлургическом заводе еще не выплатили зарплату за ноябрь 2017-го.