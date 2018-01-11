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Архив - Донецкая область

Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией

11.01.2018 17:01
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Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией

Неподконтрольная Украине часть Донбасса, которая раньше "кормила всех", ныне выживает лишь благодаря великодушным подачкам России. "Л/ДНР" погрязли в нищете и безработице. И хотя ситуация уже не настолько катастрофичная, как в 2014-2015 годах, колбаса по три рубля жителям ОРДЛО разве что только снится.
На условиях анонимности "Обозреватель" пообщался с несколькими обитателями "ДНР". Они рассказали о ситуации на оккупированных землях, обрисовав довольно гнетущую картину.
Запасаются украинской солью
Весной 2015-го террористы объявили о переходе к мультивалютной системе расчета: к оплате принимали гривни, рубли, доллары и евро. Но украинская валюта на оккупированных землях стала быстро иссякать. И уже осенью того же года рубль окончательно вытеснил гривню в ОРДЛО
Сейчас товары в "ДНР" преимущественно местного и российского производства. Также расширяется ассортимент из Беларуси. А вот украинская продукция, к сожалению местных жителей, в дефиците.
"Товаров из Украины мало, они попадают сюда контрабандным путем, стоят дороже, но благодаря качеству пользуются спросом. Хозяйки для закупорок даже соль покупают бахмутскую ("Артемівську сіль" – Ред.). Качество российских продуктов плохое. Особенно молочной продукции, сыров, колбас, соков, напитков", – рассказал "Обозревателю" дончанин.
Нам сообщили цены на основные продукты питания в Донецке и окрестных городах:
Овощи и фрукты за 1 кг
Картофель – 17-22 руб.
Морковь – 25-30 руб.
Капуста – 15 руб.
Лук – 16-20 руб.
Помидоры – 220-280 руб.
Огурцы – 200-220 руб.
Кабачки – 160-180 руб.
Бананы – 75-90 руб.
Яблоки – 55-80 руб.
Апельсины – 80-100 руб.
Мандарины – 55-80 руб.
Мясо за 1 кг
Куриное филе – 175-190 руб.
Куриные крылья – 80-100 руб.
Голень куриная – 95-105 руб.
Куры охлажденные – 95-140 руб.
Свиное мясо мякоть – 250-280 руб.
Свиное мясо ребро – 230-240 руб.
Говядина мякоть – 340-380 руб.
Сало свежее – 200-280 руб.
Сало соленое – 220-350 руб.
Колбаса вареная (в зависимости от сорта) – 180-350 руб.
Колбаса сырокопченая – 300-900 руб.
Другое
Сыры (в зависимости от сорта) – 250-700 руб.
Масло сливочное – 280-400 руб.
Творог 18% жирности – 110-140 руб., творог домашний – 200 руб.
Масло подсолнечное – 55-130 руб. за литр.
Молоко пастеризованное – 52-68 руб., молоко на рынке у частников – 40-50 руб. за литр.
Хлеб – 14-15 руб. за буханку.
"Россияне, приезжающие к родственникам из Москвы, Петербурга, Урала, говорят, что на многие товары цены у нас такие же, как у них. Но зарплаты и пенсии-то у них намного выше", – отметил житель "ДНР".
Работы – нет, коммуналка – ниже
Коммунальные услуги в "ДНР", по сравнению с подконтрольной частью Украины, дешевле. Однако это спорный позитив. В "республике" нет субсидий, а до начала российской агрессии их получали десятки тысяч семей. Поэтому платежки стали для многих неподъемной статьей расходов.
Минимальная пенсия в "ДНР" составляет 2730 руб. Как ни странно, чуть ли не самой обеспеченной категорией граждан на оккупированных территориях считаются именно пенсионеры. Разумеется, те, которым еще удается получать пенсии и от Украины, и от "ДНР" – после верификации выплат таких осталось немного.
Главари террористов уверяют, что средняя зарплата – свыше 10 тысяч рублей, но местные жители рассказали нам, что очень многие получают всего 4-6 тыс. рублей.
"До всех этих событий я получал больше 20 тыс. грн. в месяц, сейчас – 10-12 тысяч, но уже рублей", – пожаловался "Обозревателю" шахтер из "ДНР".
Работникам угольной промышленности в ОРДЛО приходится несладко. Большая часть шахт – разрушена или подтоплена. И в планах террористов окончательное закрытие еще ряда угольных предприятий. После объявления блокады "Л/ДНР" террористы могут сбыть уголь разве что в Россию, которая в свою очередь пытается перепродать его другим странам, но схема затратная. Так что угольная промышленность в ОРДЛО медленно агонизирует. Немало горняков, чтобы прокормить семьи, устроились на "копанки": зарплату там платят еженедельно, но в "конверте", стаж не идет, оплачиваемых отпусков и больничных не дают. К тому же, техника безопасности, условия труда и добросовестность владельцев "копанок" весьма сомнительны.
Со схожими проблемами столкнулись и работники металлургического сектора. Даже на работающих предприятиях растет задолженность перед сотрудниками. В частности, на Донецком металлургическом заводе еще не выплатили зарплату за ноябрь 2017-го.



Теги: Донбасс, жизнь, колбаса, ДНР
 
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