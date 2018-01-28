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Архив - Донецкая область

В Мариуполе дедушка "сдал" внука-наркомана

28.01.2018 11:05
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В Мариуполе дедушка "сдал" внука-наркомана

Экипаж патрульной полиции в Мариуполе получил вызов о бытовом хулиганстве. Дверь открыл 86-летний дедушка, у которого возник конфликт внуком.

Еще с порога правоохранители почувствовали характерный запах ацетона, а когда дедушка провел их на кухню, увидели молодого человека, который на плите в миске варил коричневую смесь. 27-летний молодой человек признался, что он производит наркотические средства для собственного потребления.

"Пока неясно, почему следователь вызванной оперативной группы отказалась изымать вещество и привлекать нарушителя хотя бы к административной ответственности. Однако, уверяем, награда еще найдет своего героя", - заявили патрульные.



Теги: Донбасс, Мариуполь, наркотики, полиция
 
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