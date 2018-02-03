Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Енакиево эвакуировали людей из горящей больницы

03.02.2018 08:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Енакиево эвакуировали людей из горящей больницы

В городе Енакиево, расположенном в неподконтрольной украинскому правительству части Донетчины, вечером 2 феврале горела горбольница №2.

Пожар произошел в 19.38 (по местному времени – оно в ОРДО московской) в здании медучреждения по ул. Фурманова, на шестом этаже.

Огонь уничтожил 1 оконный блок, а также мебель, бывшую в употреблении. Погибших и пострадавших нет.

В ходе ликвидации пожара, причины которого устанавливаются, местные "спасатели" эвакуировали 12 человек, находившихся на стационарном лечении, а также 2 представителей медперсонала.

С огненным ЧП управились к 19:57. На месте происшествия работали 6 единиц пожарной техники и 18 человек личного состава.



Теги: Донбасс, Енакиево, пожар, эвакуация, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх