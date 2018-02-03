В Енакиево эвакуировали людей из горящей больницы

03.02.2018 08:01

В городе Енакиево, расположенном в неподконтрольной украинскому правительству части Донетчины, вечером 2 феврале горела горбольница №2.



Пожар произошел в 19.38 (по местному времени – оно в ОРДО московской) в здании медучреждения по ул. Фурманова, на шестом этаже.



Огонь уничтожил 1 оконный блок, а также мебель, бывшую в употреблении. Погибших и пострадавших нет.



В ходе ликвидации пожара, причины которого устанавливаются, местные "спасатели" эвакуировали 12 человек, находившихся на стационарном лечении, а также 2 представителей медперсонала.



С огненным ЧП управились к 19:57. На месте происшествия работали 6 единиц пожарной техники и 18 человек личного состава.