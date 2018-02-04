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Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что политические события в 2018 году могут непредсказуемо повлиять на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.
"Порошенко, как и будущий президент Украины, если будет другой человек, будет сталкиваться с внутренними ограничениями. Если вдруг придется договариваться по Донбассу, возникнет такая возможность, и Россия пойдет на уступки, - в любом случае уступки нужно будет делать и украинской стороне… Придется выполнять, может быть в более приемлемом формате, политическую часть Минских соглашений", – отметил Фесенко в интервью Ukrlife.TV.
По словам политолога, 2018 год – очень сложный для решения конфликта на Донбассе.
"Самое главное – в канун президентских выборов будет крайне тяжело провести любой законодательный акт о реализации Минских соглашений, их политической части, через Верховную Раду, - считает Фесенко. - Это как бомба замедленного действия, то, что нас ожидает в конце года, две очень серьезные проблемы, которые могут очень усложнить переговоры по Донбассу и ситуацию на Донбассе. Закон (об особом статусе Донбасса – прим. ред.) действует до октября текущего года. У меня сильные сомнения, что удастся продлить действие этого закона, потому что в декабре начинается избирательная кампания. В начале ноября должны состояться выборы в "ДНР/ЛНР". Первый раз, когда такие выборы проходили в 2014 году, они сорвали первые Минские соглашения, потому что это грубое нарушение Минских соглашений".
Глава ЦППИ "Пента" считает, что обстановка в Украине в конце 2018 года будет очень напряженной: "С той стороны – выборы в "ДНР/ЛНР" – бомба замедленного действия. С нашей стороны – не продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Это создаст очень серьезную проблему для переговоров и в целом для ситуации на Донбассе".
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Теги: Донбасс, выборы, закон, проблема, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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