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Архив - Донецкая область

Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе

05.02.2018 15:58
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Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе

Освещать улицы с помощью солнечной энергии будут в селе Шахово Добропольского района Донецкой области. Об этом сообщает «UA: Донбасс».

В прошлом году в селе была установлена солнечная электростанция мощностью 8,3 киловатта. Ее стоимость — 1 миллион 480 тысяч гривень, деньги были выделены из бюджета сельской громады. 

По словам разработчиков станции, достаточно часов зарядки и 150 уличных фонарей будут светить в течение двух ночей.

Сейчас станция работает в тестовом режиме, обеспечивая электроэнергией местный пункт ГСЧС.

Авторы проекта утверждают, что такое автономное энергообеспечение окупится в течение 4-5 лет.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, освещение, улица
 
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