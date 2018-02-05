Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе

05.02.2018 15:58

Освещать улицы с помощью солнечной энергии будут в селе Шахово Добропольского района Донецкой области. Об этом сообщает «UA: Донбасс».



В прошлом году в селе была установлена солнечная электростанция мощностью 8,3 киловатта. Ее стоимость — 1 миллион 480 тысяч гривень, деньги были выделены из бюджета сельской громады.



По словам разработчиков станции, достаточно часов зарядки и 150 уличных фонарей будут светить в течение двух ночей.



Сейчас станция работает в тестовом режиме, обеспечивая электроэнергией местный пункт ГСЧС.



Авторы проекта утверждают, что такое автономное энергообеспечение окупится в течение 4-5 лет.

Источник: http://zi.dn.ua