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Жители Донецка и Луганска о хамстве на блокпостах боевиков: "С нас ржут и снимают на телефон. Отбирают даже кофе. Заставляют раздеваться"
Террористы на оккупированной части Донбасса стали отбирать у местного населения, пересекающего линию разграничения, даже те товары и продукты питания, которые официально не находятся в "запрещенном списке" оккупантов. На данный момент под строгим запретом у боевиков официально лишь мясная продукция, завозимая луганчанами и дончанами с территории, подконтрольной Киеву, и алкоголь, сообщает "Диалог.UA".
Однако террористы наряду с изъятием из сумок людей блоков сигарет, некоторых лекарств, упакованной в вакуум колбасы, стали отбирать еще и чай с кофе. При этом свои действия "освободители" не комментируют никак, давая понять, что они "хозяева" ситуации и с ними лучше не спорить.
В соцсетях жители Донбасса жалуются, что орки издеваются над ними в открытую, фотографируют на свои телефоны, как люди толкутся в жутких очередях на блокпостах, вымогают "денежное вознаграждение". Бестыдство со стороны оккупантов подтверждают и любители "русского мира".
Они добавляют, что без "дачи на лапу" бытовую технику через некоторые КПП боевиков можно даже не пытаться провозить, процветают неправомерные досмотры личных вещей, в последнее время особенно мужское население боевики заставляют раздеваться чуть ли не до трусов.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, продукты, блокпост, боевики, КПП, террористы
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