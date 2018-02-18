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Сутки в АТО: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ
На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге
За прошедшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 12 обстрелов позиций ВСУ, один боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения –крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы", –говорится в отчете.
На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.
Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм.
С гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано возле Крымского.
На Донецком направлении возле Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.
Теги: Донбасс, ранение, АТО, обстрелы
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- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер12:22
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