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Архив - Донецкая область

У боевиков "ДНР" испарились танки

03.03.2018 19:00
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У боевиков "ДНР" испарились танки

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), оккупанты Донбасса нарушают соглашения об отводе вооружения.

Наблюдатели в очередной раз посетили постоянные места хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, расположенные за соответствующими линиями отвода, и отметили, что в одном из них по-прежнему отсутствуют 10 танков (три Т-64 и семь Т-72).

Второе место хранения по-прежнему не использовалось и, по наблюдениям Миссии, там также отсутствовали 10 танков (семь Т-64 и три Т-72).



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, танки, СММ ОБСЕ
 
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