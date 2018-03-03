У боевиков "ДНР" испарились танки

03.03.2018 19:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), оккупанты Донбасса нарушают соглашения об отводе вооружения.



Наблюдатели в очередной раз посетили постоянные места хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, расположенные за соответствующими линиями отвода, и отметили, что в одном из них по-прежнему отсутствуют 10 танков (три Т-64 и семь Т-72).



Второе место хранения по-прежнему не использовалось и, по наблюдениям Миссии, там также отсутствовали 10 танков (семь Т-64 и три Т-72).