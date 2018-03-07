Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей

07.03.2018 10:17

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/0;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/30;

КПВВ «Гнутово» — 8/60.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 35,5 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств, а именно:

«Майорское» — 7915 человек и 1010 транспортных средств;

«Марьинка» — 7990 человек и 1530 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6775 человек и 1335 транспортных средств;

«Гнутово» — 4795 человек и 930 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8040 человек.

Источник: https://donpress.com