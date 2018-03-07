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Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей
В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/0;
КПВВ «Новотроицкое» — 30/30;
КПВВ «Гнутово» — 8/60.
В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 35,5 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств, а именно:
«Майорское» — 7915 человек и 1010 транспортных средств;
«Марьинка» — 7990 человек и 1530 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6775 человек и 1335 транспортных средств;
«Гнутово» — 4795 человек и 930 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8040 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Марьинка, КПВВ
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