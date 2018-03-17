Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех

17.03.2018 20:40

Сегодня, 17 марта, Донецкий национальный технический университет (после захвата Донецка в 2014-м пророссийскими силами, он переселился в Красноармейск, переименованный в 2016 году в Покровск) провел День открытых дверей.



Едва переступив порог университета, школьники и их родители были окружены вниманием студентов-экскурсоводов, которые с радостью приветствовали гостей и провели их аудиториями и лабораториями вуза, рассказали об университете много интересного и ответили на вопросы присутствующих, сообщается на странице вуза-переселенца в Фейсбуке.



После этого в большом зале состоялась официальная часть. После ознакомительной презентации о университет слово предоставили заместителю городского головы Покровска Юрию Третяку. Он призвал молодежь сделать правильный выбор и воспользоваться всеми преимуществами, которые открываются перед студентами старейшего вуза Донбасса.



Далее с разъяснениями правил и условий приема 2018 выступила Анна Марина, заместитель председателя приемной комиссии. Присутствующие услышали информацию относительно предметов, необходимых для прохождения ВНО для поступления каждую конкретную специальность ДонНТУ, а также - по ключевым этапам вступительной кампании, порядке подачи документов и специфике расчета конкурсного балла.



Также слово предоставили и деканам и их заместителям, которые кратко охарактеризовали свои факультеты. Представители совета студенческого самоуправления рассказали об опыте стажировке в зарубежном вузе-партнере, о деятельности совета.



По завершении официальной части состоялись встречи потенциальных студентов с деканами и преподавателями факультетов, во время которых была предоставлена более подробная информация об особенностях поступления и обучения.