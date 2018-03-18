- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами19:01
- Переселенцы требуют вернуть им голоса19:01
- ОРДО: на блокпостах досматривают и разворачивают наблюдателей18:41
- На Донбассе всё стало хуже18:18
- Фесенко очертил перспективы ввода миротворцев на Донбасс18:00
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ
Директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев считает, что вооруженный конфликт на Донбассе является частью большой войны между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.
"Когда мы говорим о международных формах войн, мы опираемся на войны, которые уже были, а сегодня важно то, какие войны есть и какие будут. У США на долгие годы с Россией будет гибридная холодная прокси-война: в Сирии они будут сталкиваться, в КНДР будут сталкиваться. Это мульти-войны – это и экономические санкции, и частные военные компании, кибер-войны и прочее, - отметил Карасев в эфире телеканала "Zik". - Украина является участником этой большой, мульти-инструментальной гибридной войны между США и Российской Федерацией. И тут – кто кого: или Россия выстоит, и тогда она с Украиной будет самостоятельно разбираться. Соответственно, для этого там [на Донбассе] нужно держать военный контингент".
По мнению политолога, процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе затягивается и время играет не на пользу Украине, поэтому США подключились к переговорам.
"Было бы лучше, если бы военным путем [возвращали Донбасс]. Но без жертв – не выйдет, - рассуждает Карасев. - А мирным как можно, когда там Россия? Вернуть их, как "ДНР/ЛНР", и они будут себе "мироточить" на всю Украину – вот в чем дело… Все эти маневры – правовые, политические, дипломатические в том, чтобы тянуть время. А там – либо толстый похудеет, либо худой умрет. Мы считаем, что Россия развалится первой, а они – что Украина, она дестабилизирована и будет призом России".
По мнению директора украинского Института глобальных стратегий, Америка подключилась к решению конфликта на Донбассе, потому что Евросоюз не способен повлиять на Российскую Федерацию.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, война
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами19:01
- Переселенцы требуют вернуть им голоса19:01
- ОРДО: на блокпостах досматривают и разворачивают наблюдателей18:41
- На Донбассе всё стало хуже18:18
- Фесенко очертил перспективы ввода миротворцев на Донбасс18:00
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами19:01
- Переселенцы требуют вернуть им голоса19:01
- ОРДО: на блокпостах досматривают и разворачивают наблюдателей18:41
- На Донбассе всё стало хуже18:18
- Фесенко очертил перспективы ввода миротворцев на Донбасс18:00
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом