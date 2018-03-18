Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ

18.03.2018 19:35

Директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев считает, что вооруженный конфликт на Донбассе является частью большой войны между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.



"Когда мы говорим о международных формах войн, мы опираемся на войны, которые уже были, а сегодня важно то, какие войны есть и какие будут. У США на долгие годы с Россией будет гибридная холодная прокси-война: в Сирии они будут сталкиваться, в КНДР будут сталкиваться. Это мульти-войны – это и экономические санкции, и частные военные компании, кибер-войны и прочее, - отметил Карасев в эфире телеканала "Zik". - Украина является участником этой большой, мульти-инструментальной гибридной войны между США и Российской Федерацией. И тут – кто кого: или Россия выстоит, и тогда она с Украиной будет самостоятельно разбираться. Соответственно, для этого там [на Донбассе] нужно держать военный контингент".



По мнению политолога, процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе затягивается и время играет не на пользу Украине, поэтому США подключились к переговорам.



"Было бы лучше, если бы военным путем [возвращали Донбасс]. Но без жертв – не выйдет, - рассуждает Карасев. - А мирным как можно, когда там Россия? Вернуть их, как "ДНР/ЛНР", и они будут себе "мироточить" на всю Украину – вот в чем дело… Все эти маневры – правовые, политические, дипломатические в том, чтобы тянуть время. А там – либо толстый похудеет, либо худой умрет. Мы считаем, что Россия развалится первой, а они – что Украина, она дестабилизирована и будет призом России".



По мнению директора украинского Института глобальных стратегий, Америка подключилась к решению конфликта на Донбассе, потому что Евросоюз не способен повлиять на Российскую Федерацию.