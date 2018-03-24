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Порошенко: Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу

24.03.2018 13:00
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Порошенко: Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу

Сегодня, 24 марта, выступая на полигоне в Пятихатках Киевской обл. по случаю торжеств ко дню Службы безопасности Украины, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается переместить эпицентр гибридной войны с юго-востока Украины в Киев.

"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", - отметил глава государства.

Как пример, Порошенко подчеркнул, что за последний месяц сотрудники СБУ провели две масштабных спецоперации, которые стоят того, чтобы быть на страницах учебников. В их числе "искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации".



Речь, как не трудно догадаться, идет о "деле Савченко".

Также Порошенко заявил, что окончательная редакция закона "О национальной безопасности Украины" предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью СБУ.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на полигоне в Пятихатках Киевской обл. во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в НАТО – наша стратегическая цель", - заявил Порошенко, в очередной раз сообщив, что планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО.

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Также глава государства сообщил, что в 2017 году по статье "Государственная измена" УК Украины вынесен приговор 13-ти предателям. Кроме того, вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. В рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и 8 диверсий.

Порошенко добавил, что подразделениями Центра спецопераций А в районе проведения АТО совершено свыше 7 тыс. специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе – по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны.

СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности.



Теги: Донбасс, терроризм, СБУ, Порошенко
 
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