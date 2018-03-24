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В Мелекино идет битва за дорогу
Жители приазовского поселка Мелекино (Мангушский р-н, подкононтрольная правительству Украины часть Донетчины) четвертый год живут без транспортного сообщения с городом. Дорога разрушилась из-за оползней. На строительство новой трассы есть и деньги, и проект, но работы не начинают. Потому как есть другая проблема.
В сюжете ТК "Донбасс" сообщает, что дорога Мариуполь-Мелекино соединяла приморские поселки с городом. В 2014 году она обрушилась из-за оползней. Официально трассу закрыли, и местные жители остались без транспортного сообщения с "большой землей". Некоторые смельчаки порой пытаются по ней проехать. Но это опасно, люди порой разбиваются.
Новую дорогу спроектировали и даже нашли 75 млн грн на ее строительство. Но один из местных адвокатов посчитал, что трасса будет мешать его дачному отдыху. И оспорил проект.
Районный суд юристу отказал, и тот подал апелляцию. Местные жители, естественно, возмущены. "Без этой дороги, во-первых, у меня ребенок не сможет ходить в школу нормально, во-вторых, я не смогу обеспечить себя закупками еды. То есть все у нас закупается в Мангуше, Мариуполе", – говорит житель Мелекино Игорь.
Ради покоя адвоката даже разработали специальные шумовые экраны. "Были предложены варианты решения строительства этих шумовых экранов, потому как бы со всех позиций этот проект был отработан правильно и утвержден", – сообщил начальник отдела градостроительства, архитектуры и ЖКХ Мангушской райгосадминистрации Геннадий Цапи.
Два частных участка, которые расположены на месте предполагаемой дороги, власти готовы выкупить. А дом строптивого дачника находится в 30 метрах от трассы. Поэтому никаких денежных компенсаций официально ему не положено. Но по селу ходят слухи, что свою лояльность мужчина готов продать.
На рассмотрение собственной жалобы истец не явился. Детали проекта апелляционный суд рассматривал более двух часов. Но и этого времени не хватило. Заседание перенесли на начало апреля.
Аварийный участок - всего 4 км. Но из-за судебной тяжбы строительство трассы до сих пор не начали. В службе автодорог Донецкой области отметили, что даже при благоприятном решении суда быстро шоссе не построят.
Теги: Донбасс, суд, дорога, Мелекино
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