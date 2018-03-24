- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- На Донетчине расстреляли "серую зону"08:10
- На Донбассе расстреляли перемирие, в Авдеевке - разрушения (ВИДЕО)07:50
ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Георгий Тука сделал ряд резких заявления на Всеукраинском круглом столе, организованном Институтом демократии им. Пилипа Орлика.
По словам Туки, в данный момент на сайте электронных петиций зарегистрирована петиция на имя президента с просьбой увеличить финансирование программы "Доступное жилье", которая позволяет ВПЛ на льготных условиях (50 на 50 с государством) приобретать квартиры. Но пока что эта петиция собрала лишь 4 тысячи подписей.
"Из полутора миллиона переселенцев петицию подписали лишь 4 тысячи человек, - отметил замминистра, который ранее был губернатором Луганщины. - Говорят, что в Украине полтора миллиона переселенцев, но это брехня. Когда был последний массовый протест переселенцев для решения любой проблемы? Почему даже когда переселенцы голодали, чтобы добиться финансирования программы "Доступное жилье", их пришло поддержать 5-10 человек? Поэтому и реакция власти на эти акции соответствующая, а живых протестов я не видел. Очень тяжело воевать, отстаивать проблемы стольких людей, не имея массовой поддержки. Когда я брался за эту работу, я думал, что буду как шило в жопе, я рассчитывал на общественную поддержку. Я был уверен, что такая обделенная категория как переселенцы обязана объединиться хотя бы ради самих себя. Можно надеяться на доброго царя, на чиновника, но тогда никаких изменений не будет".
Тука подчеркнул, что он не призывает переселенцев нарушать общественный порядок. Но ВПЛ, по его мнению, должны объединяться и сами бороться за свои права и на местном, и на центральном уровнях. "Было бы желание, - уверен Тука. - Но пока видимо такого желания нет".
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы, ВПЛ, Тука
- До вашої уваги: графік засідань робочих підгруп з удосконалення законодавства у сфері прав переселенців
- Переселенцам создают проблемы
- Переселенцы рассказали, как над ними издеваются
- Вниманию переселенцев: как найти работу и кто пользуется спросом
- Всё, что нужно знать о программе "Доступное жилье": максимальная информация с полезными ссылками
- В ОБСЕ рассказали о нерадостной ситуации в центрах компактного проживания переселенцев
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону08:50
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- Симптомы порчи и как их определить