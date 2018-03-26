«Украина должна исчезнуть с карты мира»: один из создателей «ДНР» пообещал уничтожить Украину, как государство

26.03.2018 12:56

Боевики ОРДЛО заявили о готовности наступления на позиции украинской армии и угрожают не только завершить войну в Донбассе силовым методом, но и уничтожить Украину «как государство в целом», пишет ДонПресс.

Один из бывших главарей «ДНР» и ее создатель Александр Бородай, который в 2014 году напрямую курировал процесс оккупации Донбасса, после прошедшего в Подмосковье сбора участвовавших в войне боевиков записал обращение к своим соратникам и назвал Украину «античеловеческим псевдогосударством», против которого и восстали оккупанты.

Также, он назвал Киев «своим» городом. Бородай отметил, что проблема до сих пор не решена, следовательно, военный конфликт будет продолжаться. Даты начала новой войны он не назвал, однако готовиться к силовому сценарию призвал уже сейчас.