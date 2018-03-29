Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта

29.03.2018 08:51

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 29 марта, автоочереди на линии разграничения на въезд-выезд были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 30.

Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 40.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 30.

По данным ГПСУ в прошлые сутки пограничники зафиксировали пересечение КПВВ 42 тысяч человек, и 5,1 тысяч транспортных средств.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Данных нет

КПВВ «Марьинка»

5.18 Всем доброго утра На каргиле много.

5.30 Доброе утро! Очередь в сторону Курахово заканчивается на мосту. Льготная около 40 машин. Всем благополучно проехать!

КПВВ «Новотроицкое»

8.25 Еленовка на выезд очередь почти до поворота.

КПВВ «Гнутово»

Данных нет