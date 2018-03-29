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Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 29 марта, автоочереди на линии разграничения на въезд-выезд были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 30.
Марьинка в сторону Курахово 20 авто, в Донецк 40.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 40.
Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 30.
По данным ГПСУ в прошлые сутки пограничники зафиксировали пересечение КПВВ 42 тысяч человек, и 5,1 тысяч транспортных средств.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Данных нет
КПВВ «Марьинка»
5.18 Всем доброго утра На каргиле много.
5.30 Доброе утро! Очередь в сторону Курахово заканчивается на мосту. Льготная около 40 машин. Всем благополучно проехать!
КПВВ «Новотроицкое»
8.25 Еленовка на выезд очередь почти до поворота.
КПВВ «Гнутово»
Данных нет
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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