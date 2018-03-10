Ситуация в пунктах пропуска утром 10 марта

10.03.2018 09:26

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Сегодня утром на въезд-выезд находилось такое количество автотранспорта.

Майорск в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 60.

Марьинка в сторону Курахово 30 авто, в Донецк 25.

Новотроицкое в оба направления по 40 авто.

Гнутово в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 20.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

8.40 Минут сорок назад в стор. Укр. На пасп. «днр» пеших три сетки, авто вместе с льготой 70.

КПВВ «Марьинка»

Данных нет.

КПВВ «Новотроицкое»

Данных нет.

КПВВ «Гнутово»

Данных нет.