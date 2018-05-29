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Архив - Донецкая область

Пользователей социальных сетей повеселило фото с оккупированного Донбасса

29.05.2018 08:16
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Пользователей социальных сетей повеселило фото с оккупированного Донбасса

На фото изображен автобус в оккупированной Макеевке, на одном из сидений которого размещена надпись, нанесенная маркером синего цвета.

Фото было опубликовано в социальной сети Twitter, передает donpress.com.

«Лучше и не скажешь! (Макеевка, Донецкая область. Маршрутка)», — говорится в сообщении.

«В Макеевке остались нормальные?)удивлен»

«Кто-то продуктивно так жизнью рисковал» Пишут пользователи в комментариях к фото.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Макеевка, автобус, маршрутка, фото, оккупация, соцсети
 
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