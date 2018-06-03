На Донбассе нашли обгоревшее тело

03.06.2018 10:01

Сегодня, 3 июня, в 00:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на ул. Одесская в г. Доброполье (подконтрольная часть Донецкой области).



Дежурные отделения 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области выяснили на месте происшествия, что горение происходит внутри одноэтажного заброшенного дома.



Во время тушения пожара в комнате на полу обнаружено обгоревшее тело человека без признаков жизни. Анкетные данные погибшего устанавливаются.



Пожар на площади 120 кв. м был локализован в 01:15 и окончательно ликвидирован в 02:45. С огнем боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.